إغلاق مسجد بفرنسا.. و وزير الداخلية: “يشجع على الكراهية”

2021-12-14 / 1:49 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أغلقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مسجدا في مدينة بوفيه بزعم “التشجيع على الكراهية”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إغلاق المسجد في مدينة بوفيه شمالي فرنسا. وقال في تصريحات لـ”Cnews”: “بدأنا اليوم إغلاق مسجد بوفيه”.

وكانت محافظة واز الفرنسية، قد أخطرت يوم الجمعة الماضي، بإغلاق مسجد بلال لمدة ستة أشهر.

ويسمح للأشخاص المسؤولين عن جمعية “Espoir et fraternité”، التي مكان العبادة، الدفاع عن أنفسهم أمام المحافظ في غضون الأيام العشرة التالية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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