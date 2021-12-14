فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يطالب بفتح ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة
الصورة من الارشيف

صحيفة اسبانية: المغرب قادر على استرجاع سبتة و مليلية خلال 3 ساعات

2021-12-14 / 1:12 مساءً
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هبة بريس

كشفت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية عن تقرير عسكري إسباني يعود لسنة 1986، يبرز مخاوف من هجوم مغربي لاسترداد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الدوافع التي وقفت وراء إقدام الكولونيل الإسباني بلاسكو ألونسو على إنجاز هذا التقرير، هو عدم إدراج سبتة ومليلية في حلف الناتو عام 1986، مما أبقى المخاوف من أن أي هجوم مغربي على المدينتين.

ووفق ذات التقرير، فبإمكان المغرب استرجاع سبتة ومليلية في ظرف لا يتعدى 3 ساعات، على اعتبار أن القوات الإسبانية لن تصمد كثيرا أمام التفوق المغربي العسكري.

وفي هذا الصدد، أكد الجنرال الإسبانيي إدواردو ألاركون أغويري، على ضرورة اللجوء الى الحلول السياسية وليس العسكرية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    ما معنى الضحك عن الذقون !!!!؟؟؟
    شكرا للكاتب المقال، حيث جعلني أفهم معنى “الضحك عن الذقون”.
    في ندوة يوم:29/11/2021، في النادي 21 وهو منتدى للتفكير السياسي والاقتصادي في العاصمة مدريد، قال قائد الأركان العسكرية الإسباني، الأميرال ثيودورو لوبيث كالدرون ما نصه:
    أقتبس: “المغرب لم يعرب نهائيا عن رغبته في استعادة سبتة ومليلية” ثم تابع: “إن تسلح المغرب خلال السنوات الأخيرة لا يشكل تهديدا لإسبانيا ولا بالنسبة لسبتة ومليلية” ثم أضاف: “الخصم الرئيسي للمغرب في الوقت الراهن هو الجزائر” انتهى الاقتباس.
    مداويخ المغرب مصابون بداء الزهايمر، فقرار البرلمان الأوروبي بعد فضيحة سبتة يكفي لتفنيد كل من يفكر في هكذا تراهات.

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