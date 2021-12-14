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تحاكي 4 حواس.. السعودية تكشف عن مبادرة لمس الحجر الأسود افتراضيا

2021-12-14 / 12:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت السلطات السعودية، عن مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي” في تجربة تحاكي الواقع الحقيقي لزوار الحرم المكي والاقتراب من الحجر الأسود في الكعبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، دشن بمكتبه بالرئاسة، مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي” التي أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.

وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

وأكد السديس وفقا لما نقلته الوكالة على “أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق”.

ولفت السديس إلى أن “الحرمين الشريفين يمتلكان مكانة دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفر من إمكانات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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