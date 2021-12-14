بوعياش تدخل على خط اغتصاب قاصرين بالمركز الاجتماعي للصداقة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

دخلت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان على خط فضيحة اغتصاب أطفال قاصرين بالمركز الاجتماعي للصداقة بمنطقة بنديبان بمدينة طنجة ، مؤكدة أن مغاربة واسبان متورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بالمدينة .

وأشارت بوعياش خلال لقاء لها ببيت الصحافة بطنجة أمس الاثنين ، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قد تفاعل مع القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، حيث شرع المجلس في اجراء تحقيقات وتحريات بخصوص الشهادات والاتهامات التي أدلى بها أطفال وشبان مروا بالمركز المذكور.

وأضافت أمينة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الانسان طالب من النيابة العامة أن تفتح تحقيقا في القضية لترتيب الجزاءات ،كما دعا المجلس في من وزارة التضامن الاجتماعي ان تتحمل مسؤولياتها بخصوص هذه القضية.

وقد تم احداث المركز الاجتماعي للصداقةبطنجة سنة 2004 بشراكة مغربية إسبانية كمشروع يهدف لإعادة إدماج القاصرين ، غير ان تهمة “البيدوفيليا” خيمت على المركز منذ مدة وسط اتهامات بالاستغلال الجنسي لقاصرين .

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