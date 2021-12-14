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أمن فاس يفكك عصابة تنشط في سرقة السيارات

2021-12-14 / 11:43 صباحًا
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هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف خمسة مشتبه فيهم بمدينة فاس، من بينهم قاصر وثلاثة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والسرقة المقرونة بالعنف وترويج المخدرات.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف نوع محدد من السيارات وسرقتها بمدن فاس وصفرو وعين تاوجطات، قبل العمل على تغيير معالمها المميزة وتصريفها لفائدة شبكات ترويج المخدرات، فضلا عن ارتكابهم لسرقات تحت التهديد باستعمال العنف وتعاطيهم لترويج المخدرات بمختلف أنواعها وخاصة مادة الحشيش ومشتقاته.

عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهم لحظة توقيفهم مكنت من حجز سيارتين في ملكية وكالة لكراء السيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين وعصي خشبية ومعدنية، فضلا عن استرجاع سيارتين متحصلتين من عمليات سرقة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة سيدي حرازم ضواحي مدينة فاس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين والمراقبة بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة وباقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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