“الفيسبوك” يسقط 6 أشخاص ينشطون في السرقة في قبضة أمن البيضاء

هبة بريس - البيضاء

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32 سنة، من بينهم سيدة وخمسة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على تعريض مجموعة من الضحايا للسرقة بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال سيارة خفيفة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم وحجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تظهر عملية تنقيطهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية مماثلة تتعلق بالسرقة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة .

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