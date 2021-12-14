الحكومة الفرنسية: تسجيل 130 إصابة بـ”أوميكرون” وإغلاق المدارس مستبعد

هبة بريس - وكالات

قالت الحكومة الفرنسية أن إغلاق المدارس في البلاد مرتبط بتصنيف وضع فيروس كورونا في البلاد بـ”الكارثي”، معلنة في الوقت ذاته تسجيل حوالي 130 إصابة بمتحور “أوميكرون”.

وفي تصريح نقلته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه “من الضروري أن يكون الوضع كارثيا من أجل إغلاق المدارس بعد عطلة عيد الميلاد”، رغم تحذير المجلس العلمي من الموجة السادسة من فيروس كورونا المحتملة في يناير.

وأضاف “لقد اخترنا دائما مع رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم ترك المدارس مفتوحة قدر الإمكان ومضاعفة الاحتياطات والاجراءات الوقائية”، معتبرا أن “التطعيم، وارتداء القناع وبطاقة الصحة، كلها اجراءات ستسمح بعدم الاضطرار إلى اتخاذ هذا النوع من القرارات”.

كما شجع كاستكس على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة، قائلا إن أصغرهم “هم ناقلون” للفيروس في فرنسا.

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