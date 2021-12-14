فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
الصورة من الارشيف

الحكومة الفرنسية: تسجيل 130 إصابة بـ”أوميكرون” وإغلاق المدارس مستبعد

2021-12-14 / 10:33 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قالت الحكومة الفرنسية أن إغلاق المدارس في البلاد مرتبط بتصنيف وضع فيروس كورونا في البلاد بـ”الكارثي”، معلنة في الوقت ذاته تسجيل حوالي 130 إصابة بمتحور “أوميكرون”.

وفي تصريح نقلته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه “من الضروري أن يكون الوضع كارثيا من أجل إغلاق المدارس بعد عطلة عيد الميلاد”، رغم تحذير المجلس العلمي من الموجة السادسة من فيروس كورونا المحتملة في يناير.

وأضاف “لقد اخترنا دائما مع رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم ترك المدارس مفتوحة قدر الإمكان ومضاعفة الاحتياطات والاجراءات الوقائية”، معتبرا أن “التطعيم، وارتداء القناع وبطاقة الصحة، كلها اجراءات ستسمح بعدم الاضطرار إلى اتخاذ هذا النوع من القرارات”.

كما شجع كاستكس على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة، قائلا إن أصغرهم “هم ناقلون” للفيروس في فرنسا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إغلاق مسجد بفرنسا.. و وزير الداخلية: “يشجع على الكراهية”

إغلاق مسجد بفرنسا.. و وزير الداخلية: “يشجع على الكراهية”

2021-12-14 / 1:49 مساءً
Photo of تحاكي 4 حواس.. السعودية تكشف عن مبادرة لمس الحجر الأسود افتراضيا

تحاكي 4 حواس.. السعودية تكشف عن مبادرة لمس الحجر…

2021-12-14 / 12:33 مساءً
Photo of ضمنهم مغاربة وجزائريين.. السلطات التركية توقف 12 طالب لجوء

ضمنهم مغاربة وجزائريين.. السلطات التركية توقف 12 طالب لجوء

2021-12-14 / 11:12 صباحًا
Photo of ألمانيا.. 100 شخص ملثم يهاجمون مسجدا

ألمانيا.. 100 شخص ملثم يهاجمون مسجدا

2021-12-14 / 9:13 صباحًا
Photo of تسوية بـ”380 ميلون دولار” بقضية طبيب المنتخب الأميركي السابق لاري نصار

تسوية بـ”380 ميلون دولار” بقضية طبيب المنتخب الأميركي السابق…

2021-12-13 / 11:53 مساءً
Photo of المحكمة العليا الأميركية ترفض منح “استثناء ديني” للتلقيح

المحكمة العليا الأميركية ترفض منح “استثناء ديني” للتلقيح

2021-12-13 / 11:23 مساءً
Photo of حزب سياسي معارض يحذر من “غد مظلم” بالجزائر

حزب سياسي معارض يحذر من “غد مظلم” بالجزائر

2021-12-13 / 7:24 مساءً
Photo of السعودية تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بمجرد تنفيذ شرط واحد

السعودية تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بمجرد تنفيذ شرط…

2021-12-13 / 7:06 مساءً
Photo of صحيفة: واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا بشأن الـ” “كيه سي-46”

صحيفة: واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا بشأن الـ” “كيه سي-46”

2021-12-13 / 6:35 مساءً
Photo of الصين تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

الصين تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

2021-12-13 / 5:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق