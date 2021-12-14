موقع عبري: المغرب طلب توسط إسرائيل له لدى أمريكا لشراء “إف 35”

2021-12-14 / 10:11 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال موقع “JaFaJ” الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية، إن المغرب طلب مساعدة إسرائيل للتوسط لدى الولايات المتحدة الأمريكية لبيعه طائرات مقاتلة من طراز “إف 35” (الشبح).

ونقل الموقع عن مصدر أوروبي قوله، إنه في اليوم الأخير من زيارة غانتس للمغرب، أثار وزير الدفاع المغربي موضوع تعزيز القوات الجوية المغربية.
ومع ذلك، فإن المملكة تُشغل ما يزيد قليلا عن 20 منها، وقد تحطمت إحداها في اليمن قبل 6 سنوات.

وجدد المغرب اهتمامه بالحصول على طائرات حربية أمريكية “بعد أن أعربت الإمارات العربية المتحدة عن استعدادها لتغطية تكلفة مقاتلات “إف 35″ للمغرب، في حال تمكن الأخير من الحصول عليها من الولايات المتحدة”.

وقد طلب وزير الدفاع المغربي مساعدة إسرائيل “لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح ببيع طائرات الشبح للمغرب، والحصول على أسلحة أكثر تطورا بشكل عام”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. أحسنتم أحسنتم أحسنتم،
    راضي عن اسرائيل وغاضب عن حكام الجزائر وكل ما يأتي منهم
    ليعلم الجميع ان العدو الأكبر للمغرب هي الجزائر والصديق الأكبر للمغرب هي اسرائيل نه الحقيقة احبا من احبا وكره من كره
    لقد قرأت تعليقات بعض الاخوة وتعجبت كأنهم لا يرون ولا يسمعون ما دار ولا زال يدور حولهم منذ خمسون سنة من طرف الجار الحسود

  2. شكرا لدولة اسراىيل الصديقة حكومة وشعبا على مساعدتنا بتدخلها لذى الولايات المتحدة من اجل تمكن المغرب من الحصول صفقة من طاىرات مقاتلة من طراز f35 المتطورة مما سيعطي غطاءا صلبا ودعما قويا لقواتنا المسلحة الملكية الجوية شكرا لاسراىيل على دعمها الداىم للمغرب تحيى الصداقة المغربية الاسراىيلية

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