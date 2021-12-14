موقع عبري: المغرب طلب توسط إسرائيل له لدى أمريكا لشراء “إف 35”

2021-12-14 / 10:11 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال موقع “JaFaJ” الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية، إن المغرب طلب مساعدة إسرائيل للتوسط لدى الولايات المتحدة الأمريكية لبيعه طائرات مقاتلة من طراز “إف 35” (الشبح).

ونقل الموقع عن مصدر أوروبي قوله، إنه في اليوم الأخير من زيارة غانتس للمغرب، أثار وزير الدفاع المغربي موضوع تعزيز القوات الجوية المغربية.
ومع ذلك، فإن المملكة تُشغل ما يزيد قليلا عن 20 منها، وقد تحطمت إحداها في اليمن قبل 6 سنوات.

وجدد المغرب اهتمامه بالحصول على طائرات حربية أمريكية “بعد أن أعربت الإمارات العربية المتحدة عن استعدادها لتغطية تكلفة مقاتلات “إف 35″ للمغرب، في حال تمكن الأخير من الحصول عليها من الولايات المتحدة”.

وقد طلب وزير الدفاع المغربي مساعدة إسرائيل “لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح ببيع طائرات الشبح للمغرب، والحصول على أسلحة أكثر تطورا بشكل عام”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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