ريال مدريد يهاجم اليويفا: قرعة الأبطال “مخزية” وهكذا خدعونا

2021-12-14 / 9:41 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

فتح رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز “النار” على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب إعادته قرعة دوري أبطال أوروبا، ووضعه “الملكي” في مواجهة “كارثية”.

ووصف بيريز قرعة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بأنها “مخزية”، واتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ “الكذب” بعد إعادة القرعة.

وقالت مصدار من داخل النادي لموقع “إي إس بي إن” إن “اليوفيا” كذب على الجميع بادعائه أن الخطأ جاء من الشركة الخارجية التي وفرت نظام القرعة، والحقيقة هي أن الخطأ كان من المسؤولين أثناء القيام بالقرعة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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