سفير: العلاقات القطرية المغربية مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل

2021-12-14 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس

قال سفير المغرب لدى قطر محمد ستري ، إن العلاقات القطرية المغربية “مبنية على الأخوة الصادقة والاحترام المتبادل والتضامن الفعلي والمصلحة المشتركة “.

وشدد السفير المغربي في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر ، على أن العلاقات بين بين الدوحة والرباط “مبنية على التشاور والتنسيق المستمرين ، سواء تعلق الأمر بالجانب الثنائي أو القضايا الإقليمية والدولية”.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين “تستمد قوتها وخصوصيتها من العلاقة المتينة ، والإرادة القوية المشتركة للقيادتين الحكيمتين في البلدين ، للرقي بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم الشعبين الشقيقين “. وقال بهذا الخصوص إنه ” في تأكيد لهذا التوجه ، نوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمسلسل التطور والتحديث الذي يقوده ، بكل رزانة وحكمة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”.

وأشاد سفير المملكة من جانب آخر ، بالمنجزات التي حققتها دولة قطر تحت قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، “الذي يواصل بحنكة واقتدار ، جهوده القيمة ومبادراته البناءة ، لتحقيق المزيد من المكتسبات في المجالات السياسية، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وغيرها، مما جعل دولة قطر تحظى بحضور وازن وإشعاع دولي متميز ” .

كما نوه بالإجراءات التي اتخذتها قطر لمواجهة تداعيات كورونا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي ، معتبرا أن هذه الاجراءات مكنتها من كسب الرهان ، ” حيث أجمعت أغلب التقارير على نجاح قطر في تجاوز آثار الجائحة ، بفضل إقرار حزمة من الإجراءات الناجعة” . جدير بالذكر أن قطر تستعد للإحتفال بيومها الوطني الذي سيقام يوم 18 دجنبر الجاري ،لإحياء ذكرى تأسيس الدولة على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ، وذلك تحت شعار ” مرابع الأجداد .. أمانة ” .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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