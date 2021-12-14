شباب مغاربة يبهرون وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ويفوزون بجائزة التحديات

2021-12-14 / 9:07 صباحًا
2
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن فريق مغربي من الطلبة و الباحثين، لأول مرة ببلدان إفريقيا و الدول العربية، من الفوز بمسابقة رفيعة للتحديات التي وضعتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

و أعلن الموقع الرسمي لوكالة الفضاء “ناسا” عن فوز عشرة فرق من جميع أنحاء العالم بأعلى مرتبة الشرف في أكبر هاكاثون في العالم لمعالجة مشاكل العالم الحقيقي على الأرض وفي الفضاء.

و من بين الفرق العشرة الفائزة، نجد فريقا مغربيا مكونا من ثلاث شباب مغاربة هم صلاح الدين كابا و محسن ميتالان و أيمن أبو العز، و هو الفريق الذي اختاروا له تسمية Aigle AI.

و أوضح موقع الوكالة أنه و بعد مراجعات من قبل أكثر من 200 خبير في الموضوع وثلاث جولات من التنافس، أعلنت ناسا عن الفائزين بالجائزة العالمية لتحدي تطبيقات الفضاء الدولية لوكالة ناسا لعام 2021.

ولأول مرة منذ إطلاق البرنامج في عام 2012، تم الإعلان عن عشرة فائزين بالجائزة العالمية، بما في ذلك الفائزين في أربع فئات جديدة من الجوائز.

و تمكن الفريق المغربي عبر مشروع Aigle AI من الفوز في صنف connexion mondiale ، متفوقا على باحثين من أمريكا و فرنسا و بريطانيا و أستراليا و دول آسيا.

و تم الإعلان عن الفرق الفائزة من قبل رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا كادي كولمان بحر هذا الأسبوع، حيث تلقى الفائزون دعوة للقيام برحلة إلى الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تشمل في نهاية المطاف مشاهدة إطلاق مركبة فضائية في منشأة تابعة لوكالة ناسا.

المشروع المغربي يتعلق بتطوير نظام تتبع يعمل بطاقة الذكاء الاصطناعي للكشف عن البلاستيك المحيطي وتحديده جغرافيا و كميا وتتبعه بدقة تصل إلى 100٪.

و سيمكن المشروع المغربي الفائر بجائرة “ناسا” الدولية بتوفير طريقة وحلول علمية يمكن بها تتبع حركة البلاستيك المحيطي وإسقاطها بشكل ديناميكي، مما يمنح الفاعلين قدرة مرنة على التعامل مع الوضع في أحسن الظروف.

ما رأيك؟
المجموع 22 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of قنصلية متنقلة تقرب الخدمات الإدارية من مغاربة “طوريمولينوس” وضواحيها

قنصلية متنقلة تقرب الخدمات الإدارية من مغاربة “طوريمولينوس” وضواحيها

2021-12-12 / 7:49 مساءً
Photo of بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد مشجعي الجزائر

بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد…

2021-12-12 / 3:07 مساءً
Photo of شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

2021-12-10 / 6:02 مساءً
Photo of قنصلية برشلونة: من يوقف طغيان وجبروت الكاتبة الخاصة للقنصل العام “شريف الشرقاوي”

قنصلية برشلونة: من يوقف طغيان وجبروت الكاتبة الخاصة للقنصل…

2021-12-10 / 5:53 مساءً
Photo of إسبانيا..إعتقال مغربيين شاركا في عملية الهروب من مطار مايوركا

إسبانيا..إعتقال مغربيين شاركا في عملية الهروب من مطار مايوركا

2021-12-10 / 4:03 مساءً
Photo of تمديد تعليق الرحلات الجوية نحو المغرب ينذر بكارثة إنسانية في صفوف العالقين

تمديد تعليق الرحلات الجوية نحو المغرب ينذر بكارثة إنسانية…

2021-12-10 / 12:45 مساءً
Photo of إيطاليا : حضور وازن ومتنوع للصناعة التقليدية المغربية بمعرض ميلانو

إيطاليا : حضور وازن ومتنوع للصناعة التقليدية المغربية بمعرض…

2021-12-06 / 6:23 مساءً
Photo of فاطمة… مهاجرة مغربية تقود حملة إنسانية للتبرع وسط شوارع برشلونة

فاطمة… مهاجرة مغربية تقود حملة إنسانية للتبرع وسط شوارع…

2021-12-05 / 8:12 مساءً
Photo of إيطاليا :القنصل المغربي بنابولي يلتقي بمحافظ كازيرتا لتعزيز العلاقات

إيطاليا :القنصل المغربي بنابولي يلتقي بمحافظ كازيرتا لتعزيز العلاقات

2021-12-02 / 1:42 مساءً
Photo of لقاء ثنائي مشترك لسفير المغرب بروما مع نظيره الاسرائيلي

لقاء ثنائي مشترك لسفير المغرب بروما مع نظيره الاسرائيلي

2021-12-01 / 3:41 مساءً

‫2 تعليقات

  2. العبقرية مخبوؤة بين كل البشر، والمسالة تتوقف على طريقة العثور عليها واكتشافها، من بين ملايير الافراد إناثا وذكورا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق