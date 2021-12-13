تسوية بـ”380 ميلون دولار” بقضية طبيب المنتخب الأميركي السابق لاري نصار

2021-12-13 / 11:53 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وافق الاتحاد الأميركي للجمباز واللجنة الأولمبية والبارالمبية وشركات التأمين الخاصة بهما على تسوية بقيمة 380 مليون دولار مع ضحايا طبيب المنتخب الوطني للجمباز السابق، لاري نصار، بعد نحو خمس سنوات من معركة قانونية.

وفي عام 2018، حكم على الطبيب الرياضي السابق بالسجن 125 عاما، بعد إدانته بتهم الاعتداء الجنسي على نحو 265 ضحية، تم تحديد هوياتهن خلال عقدين عندما كان يعمل في الاتحاد الأميركي للجمباز وجامعة ولاية ميشيغان، وسيمضي بقية أيام حياته وراء القضبان.

وقالت القاضية جانيس كانينغهام، وهي تنطق بالحكم بحق نصار، الذي أقر بالتهم السبع الرئيسية الموجهة إليه: “بهذا نختتم الاجراءات الجنائية في حق لاري نصار. لكني أدرك أن ذلك لا يضع حدا للعذابات الجسدية والنفسية التي تسبب بها”.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن التسوية تشمل لاعبات حاصلات على ميداليات أولمبية، أشرف نصار على علاجهن خلال فترة عمله بفريق النساء الوطني، وكذلك لاعبات في أندية محلية طلبن الحصول على خدماته العلاجية.

وتشمل التسوية أيضا مطالبات بحصول ناجيات تعرضن للإساءة على أدوار رسمية في المؤسسات الخاصة بلعبة الجمباز.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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