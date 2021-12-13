تعين مديرة على رأس “لاراديف” بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف والي جهة فاس مكناس و وفد عن مصالح وزارة الداخلية عن تعيين ” فاطمة كنوني” ، القادمة من وكالة الماء والكهرباء والتطهير بالشوية , مديرة على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، وذلك صباح اليوم الإثنين 13 دجنبر الجاري، خلفا للمدير السابق الذي يوجد رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، بعد توقيفه متلبسا في ملف ارتشاء بمقهى فارهة وسط مدينة فاس.

هذا التعيين الجديد يندرج في سياق حركة انتقالية أطلقتها وزارة الداخلية في صفوف المدراء العامون للوكالات المستقلة للماء والكهرباء.

فاطمة الكنوني التي عينت في مارس الماضي على رأس وكالة الشاوية والتي تم تعيينها على رأس الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “لارديف” بفاس، ازدادت في 1971 بمدينة خنيفرة، وهي من خريجي سنة 1996 بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط كمهندسة للدولة في شعبة هندسة المياه ، والتحقت في بداية مشوارها المهني بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بمدينة أكادير سنة 1998 كرئيسة مكتب الدراسات والتطهير ثم رئيسة مصلحة الدراسات والبرمجة والتطهير في سنة 2000 .

كما تقلدت ذات المسؤولة المهندسة المعروفة بخدمتها المتواصلة في سنة 2006 منصب رئيسة مصلحة أشغال البنيات التحتية للتطهير، وفي سنة 2009 نصبت كمندوبة للمؤسسة بعمالة إنزكان أيت ملول، وذلك قبل تعيينها سنة 2014 مديرة عامة للوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء .

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