تعين مديرة على رأس “لاراديف” بفاس

2021-12-13 / 10:42 مساءً
0

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف والي جهة فاس مكناس و وفد عن مصالح وزارة الداخلية عن تعيين ” فاطمة كنوني” ، القادمة من وكالة الماء والكهرباء والتطهير بالشوية , مديرة على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، وذلك صباح اليوم الإثنين 13 دجنبر الجاري، خلفا للمدير السابق الذي يوجد رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، بعد توقيفه متلبسا في ملف ارتشاء بمقهى فارهة وسط مدينة فاس.

هذا التعيين الجديد يندرج في سياق حركة انتقالية أطلقتها وزارة الداخلية في صفوف المدراء العامون للوكالات المستقلة للماء والكهرباء.

فاطمة الكنوني التي عينت في مارس الماضي على رأس وكالة الشاوية والتي تم تعيينها على رأس الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “لارديف” بفاس، ازدادت في 1971 بمدينة خنيفرة، وهي من خريجي سنة 1996 بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط كمهندسة للدولة في شعبة هندسة المياه ، والتحقت في بداية مشوارها المهني بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بمدينة أكادير سنة 1998 كرئيسة مكتب الدراسات والتطهير ثم رئيسة مصلحة الدراسات والبرمجة والتطهير في سنة 2000 .

كما تقلدت ذات المسؤولة المهندسة المعروفة بخدمتها المتواصلة في سنة 2006 منصب رئيسة مصلحة أشغال البنيات التحتية للتطهير، وفي سنة 2009 نصبت كمندوبة للمؤسسة بعمالة إنزكان أيت ملول، وذلك قبل تعيينها سنة 2014 مديرة عامة للوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بوعياش تقارب المسارات الجديدة لحقوق الإنسان في المغرب الإثنين, 13 ديسمبر, 2021 إلى

بوعياش تقارب المسارات الجديدة لحقوق الإنسان في المغرب الإثنين,…

2021-12-13 / 11:42 مساءً
Photo of الجزائر تتحمل كامل المسؤولية في نشأة وإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء

الجزائر تتحمل كامل المسؤولية في نشأة وإطالة أمد النزاع…

2021-12-13 / 11:12 مساءً
Photo of القضاء يدين نائب عمدة مراكش السابق ب18 شهراً حبساً نافذا

القضاء يدين نائب عمدة مراكش السابق ب18 شهراً حبساً…

2021-12-13 / 10:35 مساءً
Photo of الملك يعزي أسرة المرحوم الصحفي فهد يعتة

الملك يعزي أسرة المرحوم الصحفي فهد يعتة

2021-12-13 / 10:29 مساءً
Photo of غريب ..مستشفى يقترح ”300 لتر حليب“ و”600 يغورت“ كتعويضات لسنة كاملة

غريب ..مستشفى يقترح ”300 لتر حليب“ و”600 يغورت“ كتعويضات…

2021-12-13 / 10:14 مساءً
Photo of التوفيق : ” الأوقاف” تعمل على تحسين وضعية الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين

التوفيق : ” الأوقاف” تعمل على تحسين وضعية الأئمة…

2021-12-13 / 9:25 مساءً
Photo of بعد تعيين زوجها.. الوزيرة حيار تعين زوج أختها في الديوان

بعد تعيين زوجها.. الوزيرة حيار تعين زوج أختها في…

2021-12-13 / 8:54 مساءً
Photo of وسيط المملكة : إرضاء المرتفقين يجب أن يشكل أولوية للإدارة العمومية المغربية

وسيط المملكة : إرضاء المرتفقين يجب أن يشكل أولوية…

2021-12-13 / 8:24 مساءً
Photo of عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

2021-12-13 / 8:07 مساءً
Photo of مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار حياة المواطن

مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار…

2021-12-13 / 7:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق