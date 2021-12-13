الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك يعزي أسرة المرحوم الصحفي فهد يعتة

2021-12-13 / 10:29 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الصحفي فهد يعتة.

وقال الملك ،في هذه البرقية، “فقد علمنا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضوانه الصحفي المقتدر الأستاذ فهد يعتة الذي برحيله فقدت الساحة الإعلامية الوطنية أحد أعلامها المشهود له بالالتزام والمهنية العالية، ونكران الذات، وبمساهمته في تطوير الصحافة المكتوبة، وترسيخ الصورة النبيلة لمهنتها واخلاقياتها”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه، ومن خلالهم لأسرته الصحفية والجامعية الكبيرة، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في هذه البرقية: “مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من خلق رفيع، وغيرة وطنية صادقة، والتزام بمقدسات الأمة وثوابتها، لنضرع إلى العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء عما أسداه لوطنه ولمجتمعه من خدمات جليلة، وعما قدم بین يدي ربه من صالح الأعمال، وأن يلقيه نضرة وسرورا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بوعياش تقارب المسارات الجديدة لحقوق الإنسان في المغرب الإثنين, 13 ديسمبر, 2021 إلى

بوعياش تقارب المسارات الجديدة لحقوق الإنسان في المغرب الإثنين,…

2021-12-13 / 11:42 مساءً
Photo of الجزائر تتحمل كامل المسؤولية في نشأة وإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء

الجزائر تتحمل كامل المسؤولية في نشأة وإطالة أمد النزاع…

2021-12-13 / 11:12 مساءً
Photo of تعين مديرة على رأس “لاراديف” بفاس

تعين مديرة على رأس “لاراديف” بفاس

2021-12-13 / 10:42 مساءً
Photo of القضاء يدين نائب عمدة مراكش السابق ب18 شهراً حبساً نافذا

القضاء يدين نائب عمدة مراكش السابق ب18 شهراً حبساً…

2021-12-13 / 10:35 مساءً
Photo of غريب ..مستشفى يقترح ”300 لتر حليب“ و”600 يغورت“ كتعويضات لسنة كاملة

غريب ..مستشفى يقترح ”300 لتر حليب“ و”600 يغورت“ كتعويضات…

2021-12-13 / 10:14 مساءً
Photo of التوفيق : ” الأوقاف” تعمل على تحسين وضعية الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين

التوفيق : ” الأوقاف” تعمل على تحسين وضعية الأئمة…

2021-12-13 / 9:25 مساءً
Photo of بعد تعيين زوجها.. الوزيرة حيار تعين زوج أختها في الديوان

بعد تعيين زوجها.. الوزيرة حيار تعين زوج أختها في…

2021-12-13 / 8:54 مساءً
Photo of وسيط المملكة : إرضاء المرتفقين يجب أن يشكل أولوية للإدارة العمومية المغربية

وسيط المملكة : إرضاء المرتفقين يجب أن يشكل أولوية…

2021-12-13 / 8:24 مساءً
Photo of عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

2021-12-13 / 8:07 مساءً
Photo of مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار حياة المواطن

مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار…

2021-12-13 / 7:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق