غريب ..مستشفى يقترح ”300 لتر حليب“ و”600 يغورت“ كتعويضات لسنة كاملة

هبة بريس _ الرباط

كشفت مصادر بالمستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، بقيام مسؤولي المستشفى باقتراح غريب يقضي، بتقديم الوجبات الغذائية المخصصة للأطباء الداخليين بالمستشفى برسم السنة المنصرمة، عبر دفعة واحدة، أي تقديم لكل طبيب داخلي حوالي 300 لتر من الحليب و600 علبة يغورت (دانون) دفعة واحدة.

واستغرب الأطباء الداخليين مقترح إدارة المستشفى هذا، معتبرينه باعثا على السخرية والضحك، حيث أنه من المفروض تعويض الأطباء الداخليين عن الوجبات الغذائية عن كل يوم عمل والمحددة في 16.5 درهما، كما كان معمولا به في الأعوام السابقة.

وأضافت مصادر جريدة ”هبة بريس” الإلكترونية، من داخل مستشفى مولاي عبد الله، أن مسؤولي المستشفى لم يلتزموا بأداء مستحقات الأطباء الداخليين المخصصة للوجبات الغذائية، بعد انتهاء مهام الأطباء الداخليين لهذه السنة، حيث كانو يرفضون معالجة هذا المشكل الذي حرم الأطباء الداخليين من حقهم رغم المجهودات الكبيرة والتضحيات التي يبدلونها في مختلف أقسام المستشفى، وخاصة في الظرفية الصحية التي تمر منها بلادنا، حيت يضلون في دوام كامل دون وجبات غدائية، والتي كان يتم تعويضها ماليا في آخر كل سنة، لكن ادارة المستشفى لم تلتزم بذلك هذه المرة.

وأردفت ذات المصادر أنه وبعد الاحتجاج على سلوك الإدارة ومسيري مقصف ومطعم المستشفى، خاصة وأن جل المستشفيات قامت بتسوية مستحقات الأطباء الداخليين، وبعد تلكؤ وتجاهل لمطالب الأطباء، جاء مقترح التعويض العيني للأطباء عن سنة كاملة من الوجبات الغذائية، بحصولهم على وجبات باردة عبارة عن 300 لتر من الحليب و 600 ياغورت لكل طبيب والبالغ عددهم حوالي عشرين طبيب داخلي بالمستشفى.

وختمت مصادرنا بالقول إن مقترح الادارة غير مقبول وهي محاولة للتغطية على الرغبة في اختلاس مستحقاتنا عبر هذا التعويض العيني الهزيل والمضحك، مطالبين الإدارة بالالتزام بالطريقة التي كان يتم بها تعويض الطلبة الداخليين عن وجباتهم الغذائية بالمستشفى منذ سنوات ومساواتهم بزملائهم السابقين.

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