تشنج مغربي اسباني ..الرباط تجمد اتفاقا مع إسبانيا لبناء سفينة لقواته البحرية

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة la voz الاسبانية ان الرباط أخبرت شركة Navantia المتخصصة في صناعة السفن العسكرية، بوقف مشروع بناء سفينة Avante .

وتسجل الصحيفة ان القرار المغربي بوقف مشروع بناء سفينة ياتي في ظل

عدم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وربطت ذلك باستمرار الأزمة الناتجة عن سماح حكومة بيدرو سانشيز لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي بدخول أراضيها في أبريل الماضي، لكنها أيضا ربطت الأمر بتنويع الرباط لشركائها في المجال الدفاعي

وتضيف الصحيفة ايضا ان القرار المغربي ياتي ردا على المذكرة الاحتجاجية التي سلمتها وزارة الخارجية الإسبانية إلى سفارة المغرب بمدريد بخصوص المزارع السمكية التي رخصت حكومة الرباط بإنشائها قرب الجزر الجعفرية

ووصفت الصحيفة قرار المغرب بوقف مشروع لإنجاز سفينة تابعة للبحرية الملكية بقيمة 130 مليون أورو رد فعل واضح على المذكرة الاحتجاجبة بخصوص المزارع السمكية

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2