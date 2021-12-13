بعد تعيين زوجها.. الوزيرة حيار تعين زوج أختها في الديوان

2021-12-13 / 8:54 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عينت وزيرة الأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن، عواطف حيار، زوج أختها بديوانها بالوزارة.

ونقلا عن اسحاق شارية فالوزيرة حيار كلفت زوج أختها بمهمة داخل الوزارة، دون الكشف لحدود اللحظة عن جميع تفاصيل المهام الجديدة التي سيتكلف بها بالديوان زوج أختها.

جدير بالذكر، أن الوزيرة حيار سبق أن أثارت جدلا واسعا بعد قيمها بتعيين زوجها، المقدم خديوي، بديوانها، وتكليفه بمهمة التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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