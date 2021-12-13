عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

2021-12-13 / 8:07 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اعلنت اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة “كوفيد-19″، عن تفاصيل وشروط عملية إجلاء المغاربة العالقين في الخارج، بعد قرار السلطات المغربية إغلاق الحدود الجوية بسبب تفشي متحور “أوميكرون

وجاء في بلاغ اللجنة إن هذه العملية التي ستنطلق ابتداء من الأربعاء 15 دجنبر الجاري، تهم، حصريا، المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب والذين غادروا التراب الوطني مؤخرا.

وأوضحت اللجنة أن المسافرين سيتحملون تكاليف السفر، كما سيخضعون للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن من بين إجراءات البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه، سيتعين على كل مسافر الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف “PCR” قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل.

كما سيتم إجراء اختبارات كشف “PCR” خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة، فيما سيتم التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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