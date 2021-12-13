مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار حياة المواطن

هبة بريس _ الرباط

أكد السيد عبد الصادق بنعدي، كاتب عام بمديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، أن الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار حياة المواطن لأنها تتيح له عدة مزايا تساعد على إغناء حياته الخاصة والمهنية.

وأوضح السيد بنعدي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخدمة التي انطلقت عملية الإحصاء الخاصة بها اليوم الإثنين (13 دجنبر) ذات قيمة نوعية تتيح للمجندين تلقي تكوين مهني متميز ومتعدد الاختصاصات، يتوج بشهادات مهنية يمكن أن تفتح لهم باب المستقبل.

وأضاف أن الخدمة العسكرية تمثل فرصة متميزة تمكن المجندين الشباب ما بين 19 و25 سنة المعنيين بها من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيد الإفريقي والدولي.

وأشار إلى أن المجند سيستفيد أيضا من تدريب في التربية البدنية للحفاظ على لياقته البدنية وجاهزيته، مما سيساعده عى تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس.

وسجل السيد بنعدي أنه بمجرد تسلم الشخص لإشعار يخبره أنه مدعو للخدمة العسكرية، يتعين عليه ملء الاستمارة الخاصة بالإحصاء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهذه العملية www.tajnid.ma خلال أجل العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار.

و لملء الاستمارة، يؤكد السيد بنعدي، يتعين على المعني بالأمر إدخال اسمه الشخصي والعائلي والبيانات المتعلقة ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية والاسم الشخصي لأبويه وكذا رقم الإحصاء المضمن في الإشعار الموجه إليه، ثم يقوم باستكمال ملء الاستمارة.

وأشار إلى أنه حتى لو لم يتوصل الشاب بالإشعار، يمكنه أن يتأكد تلقائيا عبر الموقع الإلكتروني من إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين تمت دعوتهم لأداء الخدمة العسكرية، وذلك بإدخال اسمه الشخصي والعائلي والبيانات المتعلقة ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية والاسم الشخصي لأبويه في نفس الفضاء المخصص لملء الاستمارة. وإذا ورد اسمه في قائمة الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة العسكرية، فسيتم تحميل رقم الإحصاء الخاص به بكيفية أوتوماتيكية.

وشدد على أنه يمكن للمواطنين الذين لم تتم دعوتهم لأداء الخدمة العسكرية، القيام بصفة تطوعية بملء استمارة الإحصاء وفق نفس الكيفية المشار إليها، مضيفا أنه يتعين ملء هذه الاستمارة في هذه الحالة خلال المدة المحددة للإحصاء تحت طائلة عدم أخذها بعين الاعتبار.

وأشار إلى أنه إذا كان الشخص المتطوع لأداء الخدمة العسكرية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يمكنه، داخل المدة المحددة للإحصاء، ملء الاستمارة انطلاقا من الفضاء الفرعي المخصص لذلك بالموقع الإلكتروني وذلك بإدخال اسمه الشخصي والعائلي والبيانات المتعلقة ببطاقته الوطنية، وكذا رقم تسجيله بسجلات التسجيل القنصلي.

وأكد ان الأشخاص المعنيين بهذه الخدمة التي حدد القانون مدتها في 12 شهرا، هم الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و 25 سنة، ويمكن أن تمنح لهم إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.

وأشار إلى أنه يتعين على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء.

وفي حالة ما إذا كان الشخص المعني طالبا يتابع دراسته بالخارج وتوصل باستدعاء الالتحاق بالتجنيد الإجباري للخدمة العسكرية، فيتعين عليه الولوج إلى الفضاء المخصص للمواطنين المقيمين خارج تراب المملكة، على موقع tajnid.ma وملء استمارة الإحصاء مع تضمينها كافة البيانات المطلوبة، بما في ذلك اسم المدينة والبلد الأجنبي الذي يقيم فيه.

وخلص المسؤول ذاته إلى أن كافة الجوانب ذات الصلة بعملية الإحصاء المتعلق بهذه الخدمة برسم سنة 2022، تخضع لمعالجة آلية محضة، كما أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف.

يذكر أن هذه العملية التي تمتد إلى غاية يوم 10 فبراير 2022، تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل.

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