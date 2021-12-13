إسبانيا تُرسل قوات أمنية إلى حدود سبتة تفاديا لـ”اقتحام جديد “

هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة “أوكيدياريو” الإسبانية، أن بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا توصل بتقارير نفيد وجود الآلاف من المهاجرين على مقربة من حدود سبتة، ينتظرون فرصة القيام باقتحام جماعي

وقالت ذات الصحيفة ان الاخير أعطى أوامر خاصة لكل من وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، ووزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، بالعمل على تفادي أي أزمة جديدة في سبتة في الأيام المقبلة مع اقتراب احتفالات “الكريسماس”.

وحسب ذات المصدر، ، فإن رئيس الحكومة الإسبانية يسعى لتفادي أي اقتحام جديد على سبتة قد يفجر أزمة جديدة مع المغرب

وتفاديا لهذا الامر أكد ذات المنبر الصحفي انه اطلع على رسائل حث فيها الجهات الامنية على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتفادي حدوث الاقتحام

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