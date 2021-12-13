إسبانيا تُرسل قوات أمنية إلى حدود سبتة تفاديا لـ”اقتحام جديد “

2021-12-13 / 7:38 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة “أوكيدياريو” الإسبانية، أن بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا توصل بتقارير نفيد وجود الآلاف من المهاجرين على مقربة من حدود سبتة، ينتظرون فرصة القيام باقتحام جماعي

وقالت ذات الصحيفة ان الاخير أعطى أوامر خاصة لكل من وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، ووزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، بالعمل على تفادي أي أزمة جديدة في سبتة في الأيام المقبلة مع اقتراب احتفالات “الكريسماس”.

وحسب ذات المصدر، ، فإن رئيس الحكومة الإسبانية يسعى لتفادي أي اقتحام جديد على سبتة قد يفجر أزمة جديدة مع المغرب

وتفاديا لهذا الامر أكد ذات المنبر الصحفي انه اطلع على رسائل حث فيها الجهات الامنية على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتفادي حدوث الاقتحام

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

2021-12-13 / 8:07 مساءً
Photo of مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار حياة المواطن

مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار…

2021-12-13 / 7:54 مساءً
Photo of وزارة التجهيز تعلن عن انقطاع حركة السير بهذا المحور الطرقي

وزارة التجهيز تعلن عن انقطاع حركة السير بهذا المحور…

2021-12-13 / 6:52 مساءً
Photo of رفض الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد شروط بنموسى

رفض الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد شروط…

2021-12-13 / 6:47 مساءً
Photo of المغرب يقرر تنظيم رحلات استثنائية من 3 دول نحو المملكة لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج

المغرب يقرر تنظيم رحلات استثنائية من 3 دول نحو…

2021-12-13 / 6:20 مساءً
Photo of الداخلية: السلطات لا تمنع المواطنين من مغادرة أرض الوطن

الداخلية: السلطات لا تمنع المواطنين من مغادرة أرض الوطن

2021-12-13 / 5:56 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. عدد الملقحين بالجرعة الثالثة يتجاوز المليونين

كورونا بالمغرب.. عدد الملقحين بالجرعة الثالثة يتجاوز المليونين

2021-12-13 / 5:33 مساءً
Photo of وزير النقل يجتمع مع النقابات ويعدان بمواصلة حوار مسؤول

وزير النقل يجتمع مع النقابات ويعدان بمواصلة حوار مسؤول

2021-12-13 / 5:26 مساءً
Photo of تسجيل 62 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 62 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24…

2021-12-13 / 4:17 مساءً
Photo of رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

2021-12-13 / 4:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق