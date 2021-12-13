وزارة التجهيز تعلن عن انقطاع حركة السير بهذا المحور الطرقي

2021-12-13 / 6:52 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والماء عن انقطاع حركة السير، بدءا من اليوم الاثنين، بالمحور الطرقي الرابط بين أفورار وبين الويدان.

وأوضحت وزارة التجهيز والماء أن الفترة الممتدة من يوم الإثنين 13 دجنبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم السبت 18 دجنبر 2021 على نفس الساعة، ستعرف انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “بين الويدان وأفورار” بالطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم (على مستوى جماعة افورار وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين “بين الويدان وواويزغت” أو الطريق الإقليمية رقم 3111 بين “واويزغت وتيموليلت”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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