رفض الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد شروط بنموسى

2021-12-13 / 6:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم ان المحكمة الابتداىية بطنجة قد قررت الاثنين رفض، طلب الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات التي كانت قد اندلعت ضد الشروط الحكومية الجديدة لولوج مباريات التعليم.

وجاء تاجيل المحاكمة بعد تقدم دفاعها بطلب ثان، خلال جلسة محاكمتها هذا اليوم، يدعو المحكمة ، إلى ملاحقتها في حالة سراح، غير أن المحكمة رفضت الطلب، .

في غضون ذلك، أرجأت المحكمة نفسها، إلى 27 دجنبر، محاكمة هذه الناشطة، واسمها فاطمة الزهراء أولد بلعيد، وتعرف بين أقرانها بـ”سيمان”. ولقد أعيدت إلى سجنها في طنجة، حيث تقبع منذ 27 نوفمبر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. هكذا هو المغرب بلدنا الذي يجبرنا على أن نكره نهار تزادينا فيه.مسكين تطالب بحقها في الشغل وترمى في السجون هي وأبناء الوطن الاحرار.في المقابل الشمايت لا يرون امينة حيدر وبنو جلدتها في العيون تسير في السيارة وتشجع الاعداء وتقول العيون المحتلة هي و بنو جلدتها وياكلون من خيرات هذا البلد ولا احد يفعل شئ.شيء يندى له الجبين .الخاىن طليق حر و له جميع الامتيازات ويدعوا في العلن عن الانفصال في البلد والابرياء يرمون بالسجون ظلمنا لا إلا انهم يدافعون على حقوقهم المشروعة بالسلم.لك الله يا وطني

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