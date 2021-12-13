رفض الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد شروط بنموسى

هبة بريس _ الرباط

علم ان المحكمة الابتداىية بطنجة قد قررت الاثنين رفض، طلب الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات التي كانت قد اندلعت ضد الشروط الحكومية الجديدة لولوج مباريات التعليم.

وجاء تاجيل المحاكمة بعد تقدم دفاعها بطلب ثان، خلال جلسة محاكمتها هذا اليوم، يدعو المحكمة ، إلى ملاحقتها في حالة سراح، غير أن المحكمة رفضت الطلب، .

في غضون ذلك، أرجأت المحكمة نفسها، إلى 27 دجنبر، محاكمة هذه الناشطة، واسمها فاطمة الزهراء أولد بلعيد، وتعرف بين أقرانها بـ”سيمان”. ولقد أعيدت إلى سجنها في طنجة، حيث تقبع منذ 27 نوفمبر.

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