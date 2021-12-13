U.S. Air Force F-35A Lightning II Joint Strike Fighters from the 58th Fighter Squadron, 33rd Fighter Wing, Eglin AFB, Fla. perform an aerial refueling mission with a KC-135 Stratotanker from the 336th Air Refueling Squadron from March ARB, Calif., May 14, 2013 off the coast of Northwest Florida. The 33rd Fighter Wing is a joint graduate flying and maintenance training wing that trains Air Force, Marine, Navy and international partner operators and maintainers of the F-35 Lightning II. (U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen/Released)

صحيفة: واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا بشأن الـ” “كيه سي-46”

2021-12-13 / 6:35 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

رفضت الولايات المتحدة طلبا إسرائيليا لتسريع تسليم طائرتين متخصصتين في تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو، في ظل مضي الدولة العبرية في خطط الخيار العسكري المحتمل ضد البرنامج النووية الإيراني، بحسب ما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن موقع “واي نت”، الإثنين.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد كشفت في أكتوبر الماضي، عن أن القوات الجوية، قد طلبت تشريع توريد أربع طائرات من طراز “كيه سي-46” من الولايات المتحدة، وحثت على تسليم طائرتين منهم على الفور، وتسليم الطائرتين الأخرتين في العامين أو الثلاثة المقبلة.

ووفقا للصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي يأمل بأن يحصل على طائرتين من هذا الطراز، في غضون العام المقبل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت مبدئيا على بيع ما يصل إلى 8 طائرات لتزويد الوقود من نفس الطراز، ومعدات ذات صلة، إلى إسرائيل بتكلفة تقدر بـ 2.4 مليار دولار في مارس الماضي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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