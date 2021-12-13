صحيفة: واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا بشأن الـ” “كيه سي-46”

هبة بريس _ وكالات

رفضت الولايات المتحدة طلبا إسرائيليا لتسريع تسليم طائرتين متخصصتين في تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو، في ظل مضي الدولة العبرية في خطط الخيار العسكري المحتمل ضد البرنامج النووية الإيراني، بحسب ما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن موقع “واي نت”، الإثنين.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد كشفت في أكتوبر الماضي، عن أن القوات الجوية، قد طلبت تشريع توريد أربع طائرات من طراز “كيه سي-46” من الولايات المتحدة، وحثت على تسليم طائرتين منهم على الفور، وتسليم الطائرتين الأخرتين في العامين أو الثلاثة المقبلة.

ووفقا للصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي يأمل بأن يحصل على طائرتين من هذا الطراز، في غضون العام المقبل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت مبدئيا على بيع ما يصل إلى 8 طائرات لتزويد الوقود من نفس الطراز، ومعدات ذات صلة، إلى إسرائيل بتكلفة تقدر بـ 2.4 مليار دولار في مارس الماضي.

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