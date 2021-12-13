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المغرب يقرر تنظيم رحلات استثنائية من 3 دول نحو المملكة لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج

2021-12-13 / 6:20 مساءً
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هبةبريس _ الرباط

قررت السلطات المغربية، بصفة استثنائية، تنظيم رحلات جوية للركاب نحو المملكة، انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأفادت اللجنة بين الوزارية لتتبع “كوفيد 19″،، أن هذا القرار يأتي من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعلا بالمغرب من العودة إلى المملكة، والذين ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات الجوية.

يأتي ذلك بعدما قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، إلى تاريخ لاحق، وذلك بعد القرار السابق بتعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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