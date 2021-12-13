حجوزات الطيران و "لارام" تبرئ نفسها
الصورة تعبيرية

المغرب يقرر تنظيم رحلات استثنائية من 3 دول نحو المملكة لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج

2021-12-13 / 6:20 مساءً
0
هبةبريس _ الرباط

قررت السلطات المغربية، بصفة استثنائية، تنظيم رحلات جوية للركاب نحو المملكة، انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأفادت اللجنة بين الوزارية لتتبع “كوفيد 19″،، أن هذا القرار يأتي من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعلا بالمغرب من العودة إلى المملكة، والذين ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات الجوية.

يأتي ذلك بعدما قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، إلى تاريخ لاحق، وذلك بعد القرار السابق بتعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

عودة العالقين للمغرب.. الحكومة ستتكلف بنفقات الحجز الصحي بالفنادق

2021-12-13 / 8:07 مساءً
Photo of مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار حياة المواطن

مسؤول : الخدمة العسكرية تجربة مفيدة وغنية في مسار…

2021-12-13 / 7:54 مساءً
Photo of إسبانيا تُرسل قوات أمنية إلى حدود سبتة تفاديا لـ”اقتحام جديد “

إسبانيا تُرسل قوات أمنية إلى حدود سبتة تفاديا لـ”اقتحام…

2021-12-13 / 7:38 مساءً
Photo of وزارة التجهيز تعلن عن انقطاع حركة السير بهذا المحور الطرقي

وزارة التجهيز تعلن عن انقطاع حركة السير بهذا المحور…

2021-12-13 / 6:52 مساءً
Photo of رفض الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد شروط بنموسى

رفض الإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات ضد شروط…

2021-12-13 / 6:47 مساءً
Photo of الداخلية: السلطات لا تمنع المواطنين من مغادرة أرض الوطن

الداخلية: السلطات لا تمنع المواطنين من مغادرة أرض الوطن

2021-12-13 / 5:56 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. عدد الملقحين بالجرعة الثالثة يتجاوز المليونين

كورونا بالمغرب.. عدد الملقحين بالجرعة الثالثة يتجاوز المليونين

2021-12-13 / 5:33 مساءً
Photo of وزير النقل يجتمع مع النقابات ويعدان بمواصلة حوار مسؤول

وزير النقل يجتمع مع النقابات ويعدان بمواصلة حوار مسؤول

2021-12-13 / 5:26 مساءً
Photo of تسجيل 62 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 62 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24…

2021-12-13 / 4:17 مساءً
Photo of رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

2021-12-13 / 4:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق