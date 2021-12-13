التوفيق: 2273 مسجدا مغلقا يتطلب اصلاحها مليار و400 مليون درهم

هبة بريس _ الرباط

كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن 2273 مسجدا مغلقا موزعة بين المدن والبوادي

وقال التوفيق ان إصلاحها بتطاب مليار و 400 مليون درهم من أجل وذلك

خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين،

وفصل التوفيق في الرقم المتعلق بالإغلاق حيث كشف أنه في كل سنة يكون هناك ما بين 200 و300 مسجد تحتاج للإغلاق من أجل الإصلاح.

وفي شق اخر ؛ شدد التوفيق على أن وزارته تهتم بوضعية القيمين الدينيين وتنفق مليار و 93 مليون درهم على مكافأتهم، منها التغطية الصحية الكاملة التي تكلف 209 مليون درهم، إضافة إلى التكوين التأهيلي الذي تنفق عليه الوزارة 110 مليون درهم.

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