التوفيق: 2273 مسجدا مغلقا يتطلب اصلاحها مليار و400 مليون درهم
هبة بريس _ الرباط
وقال التوفيق ان إصلاحها بتطاب مليار و 400 مليون درهم من أجل وذلك
كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن 2273 مسجدا مغلقا موزعة بين المدن والبوادي
وقال التوفيق ان إصلاحها بتطاب مليار و 400 مليون درهم من أجل وذلك
خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين،
وفصل التوفيق في الرقم المتعلق بالإغلاق حيث كشف أنه في كل سنة يكون هناك ما بين 200 و300 مسجد تحتاج للإغلاق من أجل الإصلاح.
وفي شق اخر ؛ شدد التوفيق على أن وزارته تهتم بوضعية القيمين الدينيين وتنفق مليار و 93 مليون درهم على مكافأتهم، منها التغطية الصحية الكاملة التي تكلف 209 مليون درهم، إضافة إلى التكوين التأهيلي الذي تنفق عليه الوزارة 110 مليون درهم.
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2 تعليقات
و أخيرا نطق السيد الوزير . أين كنت يا وزير الأوقاف ؟ راها كاينة بعض المساجد واقفة غير بالبركة . حتى تتهدم و يوثعو الضحايا عاد تبديو فالتصريحات و الوعود و البكاء و رسائل التعازي . جمعو راسكم
السؤال المطروح. لماذا كل هذه الأموال تصرف على شيء لا يفيد المجتمع والعالم في أي شيء.في ماذا ستفيدنا المساجد غير الغباء والجهل والخرافات والعالم يتقدم ويزدهر ونحن نركع ونسجد وكأننا في العصر الفرعوني ولم نجني من هذا السجود الا التخلف وتديل اخر ترتيب الأمم وفي كل شيء. وعيقوا وفيقوا