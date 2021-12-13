صورة تعبيرية

الداخلية: السلطات لا تمنع المواطنين من مغادرة أرض الوطن

2021-12-13 / 5:56 مساءً
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هبة بريس

أفاد مصدر مطلع من وزارة الداخلية، بأن السلطات المغربية لم تضع أية قيود بالنسبة لسفر المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في التنقل خارج المملكة.

وأكد ذات المصدر، على أن القرار الصادر في هذا الشأن يشمل بالتحديد تعليق الرحلات الجوية للمسافرين الوافدين على المملكة، ولا يشمل المغادرين.

هذا ويشار الى أن المغرب قرر تعليق الرحلات الجوية بسبب الموجة الخاكسة لكوروما باوربا وظهور متحور أوميكرون.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫7 تعليقات

  3. مديرية الطيران المدني و هي السلطة المكلفة بإعطاء التراخيص أبلغت شركات الطيران عن إلغاء كل الرحلات من و إلى المغرب، بإستثناء رحلات الأجلاء.

  4. العبث بعينه عندنا تفرض علينا شركات بحد عينها و عندما نتصل بالمكتب الوطني للمطارات ليكون الجواب كل الطائرات ممنوعة من دخول الأجواء المغربية الا الرحلات الاستثنائية فهذا هو التخبط و العبث بعينه الأولى ان يخرج مسؤول للتوضيح لا ان تبقى الأمور مبهمة ما هكذا تسير الامور

  5. JE SUIS BLOQUE AU MAROC DEPUIS 26 NOVEMBRE ET JE CHERCHE RENTRER EN FRANCE OU JE RESIDE ET JJ AI RESERVE 3 BILLET DIFFERENT DE DATE A PARTIR DE FES MAIS TJS ANNULEE ET JE NE SAIS PAS KOI FAIRE JE N AI MARRE DE CES DECISIONS CHA QUE FOIS

  6. لارام مثل باقي شركات الطيران تستغل مثل الازمات لفرض اسعار خيالية مثل اسعار تذكرة درجة أعمال للتذاكر الاقتصادية.اغلاق الحدود الجوية ليس من اجل صحة المواطنين بل من اجل الجشع في الارباح من خلال خلق الازمات من طرف الحكومة من صحة وداخلية ..الخ لنكن منطقيين مقيمين مغاربة بالخارج جاؤوا إلى المغرب لصلة الرحم لماذا تلغون تذاكر الإياب ماداموا أنهم قضوا اوقاتا بالمغرب وعملوا تحليلة PCR كان الاولى ان تمنعوا فقط من ياتي الى المغرب وليس من داخل المغرب .حقا تسقون الشجرة من الأعلى .

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