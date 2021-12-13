عقب التنمر عليه.. فنانون يتضامنون مع حاتم عمور

نجلاء مزيان : هبة بريس

عقب الحملة الشرسة التي شُنّت على النجم المغربي حاتم عمور، على خلفية إهدائه أغنية خاصة للمنتخب المغربي خلال مشاركته في منافسات كأس العرب المقام بقطر.

و التي اعتبرها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و كذا بعض الإعلاميين سابقة لأوانها، خاصة بعد خروج المنتخب في الربع النهائي.

تضامن مجموعة من الفنانين مع النجم المغربي حاتم عمور، معتبرين أنه لا يستحق هذا الكم من الإنتقادات، خاصة و أنه قدم الأغنية لدعم و تشجيع المنتخب.

و في هذا الصدد كتبت الفنانة مونيا المكيمل عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام”، تدوينة مطولة جاءت كالتالي :”شهادة حق في الفنان الطيب و المتواضع حاتم عمور أول مرة تلاقيتو فبلاطو لالة العروسة فالعرس ديال الفائزين هادي شي خمس ولا ست سنوات، سلمت عليه و تصورنا و تعامل بكل رقي و تواضع”.

و واصلت :”كيضحك مع الجميع فالكواليس( و بلا ما تقولولي تعامل زوين معايا حيت أنا فنانة، حيث أنا أصلا مقدمتش ليه راسي كاع ماقلت ليه لا ممثلة لا والو)”.

و أضافت قائلة:”طلع غنى فقرته بشكل رائع جدا حمس معاه كلشي من تما خلا عندي انطباع جميل …و من تما مكانش بيناتنا تواصل حتى لنهار شاف عمل ليا فالتلفزيون و عجباتو خدمتي و دخل قلب على الكونط ديالي بكل تواضع تآبونا عندي “.

و استرسلت:” كتب ليا مساج راقي جدا باش يبارك ليا و يفرح معايا مع العلم أنه ماشي مضطر يكبر بيا و حتى لو مباركش ليا مكنتش غنواخدو حيت ديك الساع مكناش أصدقاء (بعض المرات أصدقائك و مكيباركوش ليك)”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”غير باش تعرفوه شحال ولد الناس و كيفرح لنجاح أولاد بلاده و مافيهش السم، و هاد الحملة ضده جارحة و مكيستاهلاش و الله … قل خيرا أو اصمت”.

و بدوره الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير نشر مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بنفس المنصة، مرفوق بأغنية عمور الجديدة معلقا عليه :” إلى الأمام أيها الرائع”.

و كذلك بطل سلمات ابو البنات الفنان حمزة طاهري حرص على نشر أغنية حاتم عبر نفس المنصة معلقا عليها :” أغنية رائعة دمت متألقا أخي”.

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