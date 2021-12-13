وهبي ل”أوزين”: “مرتي فاسية ومزال ما تزوجت من الأطلس باش نفهم هضرتهم”
آثار سؤال شفوي باللغة الأمازيغية موجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قربلة داخل مجلس النواب، يومه الاثنين، بسبب رفض الأخير الإجابة بنفس اللغة لعدم وجود إمكانية ترجمة فورية لتمكين الجميع من فهم فحوى السؤال والجواب.
رفض وهبي الإجابة عن السؤال باللغة الأمازيغية، دفع بالبرلماني عن الفريق الحركي محمد اوزين، الى التعقيب، معتبرا أن المطالبة بالترجمة الفورية للغة الرسمية للبلاد سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة.
ورد وهبي على تعقيب اوزين بالقول “واقيلة غير متفاهمناش، أنا مفمتهاش وهي مفهماتنيش “في اشارة الى البرلمانية صاحبة السؤال” مسترسلا بالقول ” هي هضرات بأمزيغية الأطلس وأنا من سوس، كنفهم للسوسية وشوية الريفية حيت الوالدة من الريف”
وتابع وهبي مخاطبا اوزين “الاطلس مازال ماتزوجت من تما باش نولي نفهمهوم، وعندي المرا فاسية وكتعلمني الفاسية دابا”.
3 تعليقات
بكل صراحة المهم هو ان تكون عدالة ان ينصف المضلوم ويرجع الحق إلى المضلوم اما اللغة في البرلمان سواءا عربية اوغيرها لا يهم انا ضحية الوكيل العام السابق بورزازات اب حرمني من منزلي ضلما لمدة سنتين من سنة٢٠١١الى ٢٠١٢ وتم اخقاء محاضر الضابة القضائية رغم ان منزلي تم الاستلاء عليه من طرف أشخاص يقولون بأن الوكيل العام انداك هو من اعطاهم الادن للاستلاء عليه والحمد لله نصفني القضاء رغم إخفاء المحاضر ورغم حماية الوكيل العام انداك للمعتدين
هدا الوزير عليه أن لا يتنكر لامازيغيته لان اللغة الأمازيغية لغة واحدة ورافدها هي اللهجة السوسية وامازيغية الأطلس و اللهجة الريفية و عليه ان يعرف بأن النطق الفاسي ليس بعرق أو لغة بل مدينة فاس هي مدينة امازيغية بامتياز لكون مؤسسوها وبناتها هم الامازيغ الدين بايعوا مولاي ادريس.واسمها أمازيغي الدي يعني الايمن لكونها تتواجد على الضفة اليمنى لوادي فاس. والوزير يمثل جميع المغاربة عليه أن يتعلم اللغة الأمازيغية ويفتخر بها لكونها لغة رسمية في الدستور المغربي.
سكان الأطلس لا تمتلهم لا انت ولا اوزين. جاوب اوزين زميلك في الحرفة. أما سكان الأطلس واغلب المغاربة فلا يعترفون لا بك ولا بجميع الاحزاب الكرتونية. هل تضنون أن المغاربة لا هم لهم إلا متابعة مجلس النوام.