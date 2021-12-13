قربلة في البرلمان.. اوزين: ” بغينا وهبي اللي كيعرف ريحة تقاشر المغاربة يبين لينا أنو كيعرف اللغة الرسمية لبلادو”
آثار سؤال شفوي باللغة الأمازيغية موجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قربلة داخل مجلس النواب، يومه الاثنين، بسبب رفض الأخير الإجابة بنفس اللغة لعدم وجود إمكانية ترجمة فورية لتمكين الجميع من فهم فحوى السؤال والجواب.
رفض وهبي الإجابة عن السؤال باللغة الأمازيغية، دفع بالبرلماني عن الفريق الحركي محمد اوزين، إلى الانتفاض ومخاطبته بالقول، المطالبة بالترجمة الفورية للغة الرسمية للبلاد أعتبرها سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة.
وأضاف اوزين مخاطبا وهبي “اليوم هنيئا لنا وهنيئا لكم أنكم حسيتو بمعاناة دوك ايمازيغن اللي مكيفهموش للعربية، وكنتمنى من الوزير الصديق والأخ العزيز السي وهبي اللي بشرنا مؤخرا أنه كيعرف ريحة تقاشر المغاربة أنه أيضا يبين لينا أنو كيعرف اللغة الرسمية لبلادو”
وتدخل عدد من رؤساء الفرق في هذه الصدد، مؤكدين على أن مسألة اللغة الأمازيغية ليست موضوع مزايدات، ومؤكدين على ضرورة اعتماد ترجمة فورية لتمكين جميع المغاربة من فهم الجلسات البرلمانية.
4 تعليقات
مزايدة سياسية لا اقل و لا اكثر. الناس ديال اولماس ما عندهم حتى مستوصف في المستوى….لكم الله يا غلابا
سبحان الله رغم عدم كفاءتهم ورغم الخروقات التي عرفها تاريخهم السياسي ومع ذلك تجدهم شادين فالكرسي بيديهم ورجليهم. اسي اوزين راه الاصلاح ماشي باختيار اللغة بل بالعمل الجاد ماشي بالشفوي الله يرد بيكم
ماذا عملنا حتى يسلط علينا الله وزراء من فصيلة غريبة كوهبي وأوزين؟”حموضة”و”خضورية”تثير الغثيان والعمل الله يجيب
امتى غادي تتعمموا اللغة الأمازيغية اللغة الرسمية في الدستور المغربي في التعليم والصحة والقضاء وجميع الادارات ومتى سوف تجهزوا البرلمان بأجهزة الترجمة الفورية حتى العام اللي معندو هوه. بارك تضحكوا على المغاربة رهام عاقوا بكم تعلموا شوية ديال الجدية والمفعول برك من الاكاديب فيقوا من الكلبة.