السمارة : مصرع شخصين بعد حادث مميت بحي الوحدة

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من شهود عيان، أن حادث سير مميت وقع مساء أمس الأحد بحي الوحدة “لازاب” بمدينة السمارة، وذلك بعد إصطدام قوي بين دراجات نارية، تسبب في إلحاق أضرار بليغة بسائقي دراجتين ناريتين، حيث فقد سائقي الدراجتين وعيهما مباشرة بعد الإصطدام.

وأكدت ذات المصادر، أن الدورية الأمنية التابعة لمصالح الأمن الوطني التي كانت قريبة من مكان الحادث، إنتقلت على وجه السرعة بعد إشعارها بالواقعة حيث باشرت عملية المعاينة، مع فتح التحقيق في ملابسات الحادث المميت، بعد نقل ضحايا الحادث في حالة حرجة لتلقي الإسعافات بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلا أنهما لافظا انفاسهما الأخير بالمستشفى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0