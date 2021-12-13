رسميا.. انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

2021-12-13 / 4:02 مساءً
1
هبة بريس

انطلقت اليوم الاثنين، عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022، والتي ستشمل الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي السنة المقبلة والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية.

وتأتي هذه العملية، التي تمتد إلى غاية يوم 10 فبراير 2022، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل.

وتشكل الخدمة العسكرية انعكاسا للرغبة الملكية “الأكيدة” حيال إدماج جميع المغاربة، ليس فقط في الدفاع عن وطنهم الأم وعن الوحدة الترابية للمملكة في وجه كل اعتداء أو تهديد، لكن أيضا في التنمية السوسيو – اقتصادية للبلاد.

يذكر أن عملية انتقاء الفوج الأول من المجندين، في إطار استئناف المملكة العمل بالخدمة العسكرية، قد شهدت إقبالا كبيرا، حيث تقدم 70 ألفا و701 متطوع من أصل 80 ألفا، ضمنهم 24 ألف فتاة، من الذين تم إحصاؤهم خلال المراحل الأولى للانتقاء، وهو ما دفع إلى رفع عدد الفوج الأول من المستدعين من 10 آلاف إلى 15 ألف مجند.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يقرر تنظيم رحلات استثنائية من 3 دول نحو المملكة لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج

المغرب يقرر تنظيم رحلات استثنائية من 3 دول نحو…

2021-12-13 / 6:20 مساءً
Photo of الداخلية: السلطات لا تمنع المواطنين من مغادرة أرض الوطن

الداخلية: السلطات لا تمنع المواطنين من مغادرة أرض الوطن

2021-12-13 / 5:56 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. عدد الملقحين بالجرعة الثالثة يتجاوز المليونين

كورونا بالمغرب.. عدد الملقحين بالجرعة الثالثة يتجاوز المليونين

2021-12-13 / 5:33 مساءً
Photo of وزير النقل يجتمع مع النقابات ويعدان بمواصلة حوار مسؤول

وزير النقل يجتمع مع النقابات ويعدان بمواصلة حوار مسؤول

2021-12-13 / 5:26 مساءً
Photo of تسجيل 62 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 62 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا خلال 24…

2021-12-13 / 4:17 مساءً
Photo of مزور: “ميمكنش نمنعو وليداتنا من الأنترنت لكن وجب علينا توجيههم”

مزور: “ميمكنش نمنعو وليداتنا من الأنترنت لكن وجب علينا…

2021-12-13 / 3:57 مساءً
Photo of الصندوق المغربي للتقاعد: نحن في حاجة لإعادة النظر في دور كبار السن بالمجتمع

الصندوق المغربي للتقاعد: نحن في حاجة لإعادة النظر في…

2021-12-13 / 2:53 مساءً
Photo of مديرية الحموشي تفرج عن قائمة جديدة من التعيينات بمناصب المسؤولية

مديرية الحموشي تفرج عن قائمة جديدة من التعيينات بمناصب…

2021-12-13 / 1:29 مساءً
Photo of كانا في حالة سكر وهددا مواطنا ببندقية صيد.. إيقاف شخصين باولاد تايمة

كانا في حالة سكر وهددا مواطنا ببندقية صيد.. إيقاف…

2021-12-13 / 12:43 مساءً
Photo of هل تجرؤ العمدة الرميلي على فتح ملف الصفقة الغامضة مع “ألزا للنقل”؟

هل تجرؤ العمدة الرميلي على فتح ملف الصفقة الغامضة…

2021-12-13 / 12:38 مساءً

تعليق واحد

  1. الخدمة العسكرية مجد و فخر لكل المواطنين و المواطنات و تشريف للمملكة المغربية و سلاح فتاك ورادع لكل الأعداء و المتربصين بوحدة وطننا الغالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق