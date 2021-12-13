مزور: “ميمكنش نمنعو وليداتنا من الأنترنت لكن وجب علينا توجيههم”

2021-12-13 / 3:57 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن خطة الحكومة لحماية الأطفال من الاستخدام غير الآمن للانترنت.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن هناك إقبال من الأطفال على استخدام الإنترنت في التعليم وإنجاز الأبحاث وكذا الترفيه واللعب.

وتابعت مزور قائلة “لا يمكن منع الأطفال من الانترنت، لكن يجب توجيههم من طرف الآباء والمدرسين، لافتة الى إحداث بوابة الكترونية للحماية، تضم دلائل ارشادية موضوعاتية موجهة للأطفال والتلاميذ وأولياء أمورهم.

وأشارت الوزيرة الى العمل على تنظيم دورات تكوينية وكبسولات تحسيسة بالتعاون مع عدد من الطقطاعات والمؤسسات لحماية هذه الفئى من خطر الاستخدام غير الصحيح الانترنت.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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