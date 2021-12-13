الوزيرة مزور: الانتقال الرقمي سيساهم في محاربة الفساد

2021-12-13 / 3:34 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الانتقال الرقمي سيساهم في محاربة الفساد وإصلاح الادارة، عبر تمكين المواطنين من تتبع عدد من الملفات والصفقات العمومية..

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد هدفها هو تقليص نسبة الفساد والزيادة في ثقة المواطنين والمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال.

وفي هذا الصدد، تضيف الوزيرة، تم إطلاق بوابة شفافية.ما لتمكين المواطنين من المعلومات التي يريدون معرفتها، وبوابة شكاية . ما لتقدم المواطنيه بشكاياتهم، لافتة الى التوصل بأكثر من مليون شكاية “أزيد 85% منها تمت معالجتها”.

وأشارت الوزيرة، الى اصدار قانون 46-19 حول توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، خبر تمكينها من البث في الشكايات والتحرك لمراقبة الفساد وحالات الرشوة، مشددة على أن البرنامج الحكومي يعمل على تعزيز استقلالية الهيئة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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