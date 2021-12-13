رقية ماغى تطرح جديدها الفني ” des souvenirs”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية، رقية ماغى، أمس الأحد، جديدها الفني تحت عنوان ”Des souvenirs”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “Des souvenirs” من كلمات يونس آدم، و ألحان أميرة زهير، و توزيع زينو قندور، كما تعد أول تجربة لرقية في مجال الراي.

و لاقت الأغنية صدى طيب و استحسان الجمهور، كما أنها حققت أكثر من 160 الف مشاهدة في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة.

و الجدير بالذكر أن رقية ماغى تحضر لأغنية عراقية مع الفنان الكبير، صابر علي والتي سيتم طرحها في الأسابيع القليلة القادمة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0