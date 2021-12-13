الصندوق المغربي للتقاعد: نحن في حاجة لإعادة النظر في دور كبار السن بالمجتمع

2021-12-13 / 2:53 مساءً
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هبة بريس

أكد مدير الصندوق المغربي ‏للتقاعد، لطفي بوجندار، على أن هناك حاجة ‏لإعادة النظر في دور كبار السن في المجتمع.‏

وأبرز بوجندار، الذي كان يتحدث خلال افتتاح النسخة الرابعة ‏للقاءات العلمية للصندوق المغربي للتقاعد، المنظمة تحت شعار “إدماج ‏كبار السن.. فرصة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية”، الحاجة لإعادة ‏النظر في طريقة النظر إلى كبار السن واعتبار دورهم في المجتمع كقوة ‏عمل، سواء بوصفهم يدا عاملة مؤهلة ومقاولين يساهمون في خلق ‏مناصب الشغل، أو بكونهم فاعلين نشيطين في المجتمع المدني.‏

وأشار في هذا الصدد إلى أن “العاملين من كبار السن يكونون في الغالب ‏عرضة لصور نمطية ، مما يؤثر على تقديرهم لذواتهم، وعلى رفاهيتهم، ‏وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج”.‏

كما كشف مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هيكلة سوق الشغل ‏والقوانين المعمول بها قد تشكل أحيانا عائقا أمام إدماج كبار السن، أو ‏على الأقل عدم تشجعيهم.‏

وقال إن المغرب في طريقه لإتمام تحوله الديموغرافي بسبب التأثير ‏المزدوج لتحسن أمد الحياة وانخفاض معدل الخصوبة.‏

وأضاف أن هذا ستكون له من دون شك “تأثيرات حتمية ‏على الحاجيات السوسيو-اقتصادية، وعلى توازن نقل الخبرات بين ‏الأجيال، مما يحتم استباق الأمر بالتفكير في نموذج مجتمعي ينظم حياة ‏الأفراد في ثلاث مراحل، وهي مرحلة شباب في طور التدريس، ونضج في طور العمل ، ‏وتقاعد سعيد”.‏

وأوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هذه الثلاثية تصطدم اليوم ‏بوضعية اقتصادية وديموغرافية مختلفة بالكامل عن الوضعية التي كانت ‏في الماضي، مما لا يتيح إمكانية تركيز النشاط الاقتصادي على الفئة ‏العمرية من 25 إلى 60 سنة.‏

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. كل سنة يتقاعد الآلاف من رجال التعليم منهم من يحصل على التقاعد الكامل ومنهم من يحصل على التقاعد النسبي من هؤلاء من يشتغل بالتجارة فيزاحمون الباعة الصغار ويسرقون عليهم..لو وفرت الدولة مجالات التشغيل لهذه الفئة من المتقاعدين لكانت الاستفادة منهم كبيرة خاصة في ميدان التعليم الذي قضوا فيه ما يزيد عن ثلاثة عقود .الأستاذ ذو الخبرة والتجربة يمكن ان يعمل مرشدا او مدربا للأساتذة الجدد.

  2. هدا كلام ورائه تمديد سن التقاعد الى 63 سنة واش لم يتضح لكم أن الشيخوخة أهلكته و الأمراض المزمنة أخدت منه كل قواه أنا أرى على الدولة مساعدته لا تقزيمه

  3. رأيي ان البرلامانيين يكفيهم سنتين لاخد تقاعدهم من فضلكم بينما نحن باجدي غايوجد العتلة للتقاعد لمدة شهرين بعد سن التقاعد الجديد ٥ى السبعين

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