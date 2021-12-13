بسبب “خطأ فادح”.. إلغاء نتائج قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خطأ فادح خلال سحب القرعة اليوم الاثنين.

وقال “اليويفا” في بيان رسمي: “بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة”.

وأضاف: “نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0