بسبب “خطأ فادح”.. إلغاء نتائج قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

2021-12-13 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خطأ فادح خلال سحب القرعة اليوم الاثنين.

وقال “اليويفا” في بيان رسمي: “بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة”.

وأضاف: “نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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