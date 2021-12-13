بسبب “خطأ فادح”.. إلغاء نتائج قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال
هبة بريس - وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خطأ فادح خلال سحب القرعة اليوم الاثنين.
وقال “اليويفا” في بيان رسمي: “بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة”.
وأضاف: “نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا”.
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