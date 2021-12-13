صورة تعبيرية

سطات.. العثور على جثتي شابين في ظروف غامضة تستنفران الأمن

2021-12-13 / 2:36 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أفادت مصادر هبة بريس أن استنفارا أمنيا يسود في هذه الاثناء من ظهر اليوم الاثنين بين صفوف مختلف الاجهزة الامنية بسطات، بعد ورود أخبار العثور على جثتين تعودان لشابين تم اكتشافهما في ظروف وصفت بالغامضة بإحدى الشقق بحي ميمونة بمدينة سطات.

وفور توصل المصالح الأمنية بإفادة حول الواقعة، حلت بعين المكان، عناصر الشرطة القضائية و الشرطة العلمية والأمن العمومي والسلطة المحلية، وقاموا بالدخول الى المنزل، ليعثروا على المعنيين بالأمر وهما جثتين هامدتين، وقد جرى نقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، فيما فتحت المصالح الأمنية بحثا قضائي للوقوف على أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب الوفاة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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