صورة تعبيرية

بالأرقام.. تقلص عجز الموازنة إلى 57.6 مليار درهم

2021-12-13 / 2:09 مساءً
0
هبة بريس

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 57.6 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2021، مقابل 58.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 8.5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).

كما تشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 6 في المائة إلى 229.3 مليار درهم والنفقات العادية بنسبة 6.2 في المائة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 3.2 مليار درهم.

يعزى سبب الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 26.5 في المائة، والضرائب غير المباشرة (18.2 في المائة) ورسوم التسجيل والطوابع (21.3 في المائة)، إلى جانب انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0.9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.7 في المائة.

فيما يتعلق بالنفقات العادية، فإن زيادتها ناتجة عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 6.6 في المائة وإصدارات تعويضات (23 في المائة)، وكذلك من ركود في مصاريف رسوم الفائدة على الدين وانخفاض المبالغ المستردة والخصومات واسترداد الضرائب بنسبة 2.4 في المائة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 344.6 مليار درهم للأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021، بزيادة قدرها 0.8 في المائة عن مستواها حتى شهر نونبر 2020، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7.1 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 3.8 في المائة، موازاة مع انخفاض بنسبة 14.7 في المائة فيما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.

فيما يتعلق بالتزامات المصاريف، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 494.4 مليار درهم، وهو ما يمثل 78 في المائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 76 في المائة حتى متم نونبر 2020. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 89 في المائة مقارنة مقابل 90 في المائة فيما قبل.

وموازاة مع ذلك، أشارت الخزينة أن عائدات الحسابات الخاصة بلغت 104.3 مليار درهم. وتأخذ هذه العائدات بالحسبان المدفوعات المتلقاة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة البالغ قيمتها 22.9 مليار درهم، وعائدات 3.8 مليار درهم المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، وكذا المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية 2021.

وبلغت المصاريف 96.4 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2724 مليون درهم. وبذلك يصل رصيد كل هذه الحسابات إلى 7.9 مليار درهم.

وفيما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت ما يزيد عن 1.89 مليار درهم بارتفاع نسبته 12.3 في المائة مقارنة بنهاية نونبر 2020.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of حتى متم نونبر.. ارتفاع عائدات الجمارك بأزيد من 24 %

حتى متم نونبر.. ارتفاع عائدات الجمارك بأزيد من 24…

2021-12-13 / 11:44 صباحًا
Photo of المغرب يسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية والإمارات مُستعدة لدفع ثمن الصفقة

المغرب يسعى للحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية والإمارات مُستعدة…

2021-12-12 / 5:06 مساءً
Photo of المغرب يسرع الخطى لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

المغرب يسرع الخطى لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

2021-12-12 / 11:34 صباحًا
Photo of بركان .. وزير الفلاحة يعطي إطلاق عدد من المشاريع التنموية

بركان .. وزير الفلاحة يعطي إطلاق عدد من المشاريع…

2021-12-11 / 3:55 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يعقد الدورة ال99 لجمعية العمومية بالمغرب

الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يعقد الدورة ال99 لجمعية العمومية…

2021-12-11 / 1:51 مساءً
Photo of بلغ 76 مليار درهم.. تفاقم عجز السيولة المصرفية

بلغ 76 مليار درهم.. تفاقم عجز السيولة المصرفية

2021-12-11 / 9:34 صباحًا
Photo of صندوق النقد الدولي: البنوك المغربية صمدت أمام أزمة كوفيد-19

صندوق النقد الدولي: البنوك المغربية صمدت أمام أزمة كوفيد-19

2021-12-11 / 8:30 صباحًا
Photo of المغرب: مبيعات الإسمنت بلغت 10.2 مليون طن إلى متم شتنبر

المغرب: مبيعات الإسمنت بلغت 10.2 مليون طن إلى متم…

2021-12-11 / 8:00 صباحًا
Photo of قناة أمريكية تسلط الضوء على TGV المغرب

قناة أمريكية تسلط الضوء على TGV المغرب

2021-12-10 / 10:01 مساءً
Photo of المحكمة البريطانية تقر بتسليم جوليان أسانج إلى أمريكا

المحكمة البريطانية تقر بتسليم جوليان أسانج إلى أمريكا

2021-12-10 / 1:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق