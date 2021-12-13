تشافي: أداء عبد الصمد الزلزولي “مؤشر جيد جدا” بالنسبة لبرشلونة

2021-12-13 / 1:45 مساءً
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هبة بريس

أشاد مدرب نادي برشلونة، تشابي هيرنانديز، باللاعب المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي، الذي بدأ مسلسل التهديف، أمس الأحد، في مرمى أوساسونا.

وأكد المدرب الكتالوني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء المنتهي بالتعادل 2-2، والذي لا يخدم مصلحة برشلونة، الثامن في البطولة الإسبانية على بعد 18 نقطة عن فريق ريال مدريد، أن “أداء عبد الصمد الزلزولي بشرى جيدة جدا بالنسبة لنا”.

وقال تشابي “الزلزولي لاعب يصنع الفارق. لقد كان وراء توجيه بطاقتين صفراوين. إنه تحفة ومفاجأة، وبشرى سارة جدا بالنسبة لنا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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