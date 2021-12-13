فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
الصورة من الارشيف

مسؤول صحي: فرنسا ستتعرض لموجة سادسة من كورونا في يناير

2021-12-13 / 12:51 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال مسؤول تنفيذي في أحد المستشفيات الفرنسية إن البلاد ستتعرض لموجة سادسة من كوفيد-19 الشهر المقبل، بسبب ظهور المتحور الجديد للفيروس والمعروف باسم “أوميكرون” الأشد نشرا للعدوى.

وأضاف مارتن هيرش، مدير مجموعة مستشفيات “إيه بي- اتش بي” في باريس، أكبر شبكة مستشفيات في أوروبا، لإذاعة “آر.تي.إل”: “لم نتفوه بكلمة واحدة عن الموجة السادسة وهي “أوميكرون” التي ستأتي لاحقا في يناير”. في حين لا تزال البلاد في خضم الموجة الخامسة من الجائحة الناجمة عن السلالة “دلتا”.

وكانت السلطات الصحية الفرنسية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 48 وفاة و43848 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا تعلن وفاة أول مريض بالمتحور أوميكرون في العالم

بريطانيا تعلن وفاة أول مريض بالمتحور أوميكرون في العالم

2021-12-13 / 2:20 مساءً
Photo of المسابقة عرفت مشاركة مغربية.. هندية تتوج بلقب ملكة جمال الكون

المسابقة عرفت مشاركة مغربية.. هندية تتوج بلقب ملكة جمال…

2021-12-13 / 12:05 مساءً
Photo of الصحة البريطانية: “أوميكرون” يمثل 40% من إصابات كورونا في لندن

الصحة البريطانية: “أوميكرون” يمثل 40% من إصابات كورونا في…

2021-12-13 / 11:28 صباحًا
Photo of الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من دلتا

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من دلتا

2021-12-13 / 10:32 صباحًا
Photo of روسيا .. مراهق “يفجر” نفسه داخل مدرسة

روسيا .. مراهق “يفجر” نفسه داخل مدرسة

2021-12-13 / 9:56 صباحًا
Photo of انفجارات قوية جديدة لبركان جزيرة لابالما الإسبانية

انفجارات قوية جديدة لبركان جزيرة لابالما الإسبانية

2021-12-13 / 8:00 صباحًا
Photo of إصابة رئيس جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

إصابة رئيس جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

2021-12-12 / 10:34 مساءً
Photo of بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا بسبب تفشي المتحور أوميكرون

بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا بسبب تفشي المتحور…

2021-12-12 / 9:39 مساءً
Photo of الصحة العالمية: “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع لكن أعراض المرض غير حادة

الصحة العالمية: “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع لكن أعراض المرض…

2021-12-12 / 9:02 مساءً
Photo of مالي تتعهد بتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات قبل 31 يناير

مالي تتعهد بتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات قبل 31…

2021-12-12 / 7:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق