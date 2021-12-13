المسابقة عرفت مشاركة مغربية.. هندية تتوج بلقب ملكة جمال الكون

هبة بريس - وكالات

توجت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، مساء أمس الأحد، بلقب “ملكة جمال الكون لعام 2021″، في ‏مدينة إيلات الإسرائيلية، وذلك بعد فوزها على الوصيفة، ملكة جمال باراغواي، ناديا فيريرا، وملكة جمال ‏جنوب أفريقيا، لاليلا مسوان.‏

وقالت ساندو عقب فوزها: “إنني ممتنة للغاية لله ووالدي ومنظمة ملكة جمال الهند لتوجيهي ودعمي طوال الوقت، الكثير من الحب لكل من صلى وتمنى حصولي على تاج المسابقة، إن إعادة التاج المجيد بعد 21 عاما إلى الهند هو بمثابة لحظة فخر كبيرة”.

وأصبحت هارناز ساندو هي ثالث امرأة هندية تفوز بلقب ملكة جمال الكون بعد الممثلات والعارضات الهنديات، سوشميتا سين، ولارا دوتا، اللتان فازتا بالمسابقة في عامي 1994 و2000 على التوالي.

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