وزارة الأوقاف تحارب الأمية بالمساجد عبر مجموعات افتراضية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

برمجت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية حصصا من التعليم عن بعد لفائدة المستفيدين من برنامج محاربة الأمية بالمساجد عبر مجموعات افتراضية.

و نشرت الوزارة في موقعها الرسمي دليلا توضح فيه مضمون برنامج التعلم عن بعد لمحاربة الأمية بالمساجد، و هو البرنامج الذي يستجيب للحاجات الآنية للمستفيدين ويلبي متطلباتهم عبر برمجة زمنية تلائم خصوصياتهم المجالية والاجتماعية وفق تعبير الوزارة.

و أوضحت وزارة التوفيق أن هذا البرنامج لتأطير المستفيدين بالمساجد بنظام التعلم عن بعد، سيمكن المستفيدين من مواصلة تلقي دروس محاربة الأمية بالرغم من ظروف الجائحة.

و وجهت الوزارة السالفة الذكر، كافة الأطر التربوية و المستفيدين من برنامج محاربة الأمية بالمساجد إلى متابعة الحلقات التعليمية والحضور المنتظم في المجموعات الافتراضية المخصصة لهذا الغرض.

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