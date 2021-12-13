حتى متم نونبر.. ارتفاع عائدات الجمارك بأزيد من 24 %
أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ أكثر من 63.29 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24.1٪ مقارنة مع ما تم تحقيقه في الفترة ذاتها من السنة الفارطة .
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر نونبر 2021 (BMSFP)، أن هذه العائدات ، المكونة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات واسترداد الضرائب البالغة 99 مليون درهم .
وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة 26.4٪ ، منتقلا إلى 10.47 مليار درهم ، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات ، واسترداد الضرائب البالغة 20 مليون درهم، في حين تجاوز مبلغ عائدات ضريبة القيمة المضافة على الواردات 37,74 مليار درهم (+ 24.4٪).
أما صافي إيرادات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على المنتجات الطاقية، فقد تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم ، بزيادة قدرها 22٪ مقارنة مع ما تم تسجيله حتى متم نونبر 2020 ، أخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والخصومات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 70 مليون درهم.
تعليق واحد
أليس من المفروض منح منحة استثنائية لرجال الجمارك عل المجهودات المبدولة من اجل الرفع من مداخل الخزينة رام الجائحة؟
أم ان مصيرهم فقط هو الحركية السنوية المشؤومة وتفريقهم وإبعادهم عن أسرهم الصغيرة مع إسكاتهم ب 5000 درهم واجب نقل امتعتهم وكراء لاتكفي لشهر واحد.