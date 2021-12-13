حتى متم نونبر.. ارتفاع عائدات الجمارك بأزيد من 24 %

هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ أكثر من 63.29 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24.1٪ مقارنة مع ما تم تحقيقه في الفترة ذاتها من السنة الفارطة .

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر نونبر 2021 (BMSFP)، أن هذه العائدات ، المكونة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات واسترداد الضرائب البالغة 99 مليون درهم .

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة 26.4٪ ، منتقلا إلى 10.47 مليار درهم ، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات ، واسترداد الضرائب البالغة 20 مليون درهم، في حين تجاوز مبلغ عائدات ضريبة القيمة المضافة على الواردات 37,74 مليار درهم (+ 24.4٪).

أما صافي إيرادات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على المنتجات الطاقية، فقد تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم ، بزيادة قدرها 22٪ مقارنة مع ما تم تسجيله حتى متم نونبر 2020 ، أخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والخصومات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 70 مليون درهم.

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