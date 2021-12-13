تأجيل الدور السادسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استجابة للقرار الحكومي الصادر في بلاغ لها ليوم 3 دجنبر 2021، والقاضي بمنع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، ومساهمة منها في تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تعلن إدارة المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة أنه تقرر تأجيل الدورة السادسة عشرة والتي كان سيتم تنظيمها من 23 الى 27 دجنبر 2021 الى الفترة ما بين 03 الى 06 فبراير 2022 .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0