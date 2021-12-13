استئنافية البيضاء تؤيد “حبس” الناشط نور الدين العواج

2021-12-13 / 11:16 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط نور الدين العواج.

وأيدت استئنافية البيضاء، الحكم الصادر في حق الناشط نور الدين شهر يونيو الماضي، بالسجن سنتين نافذا.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد قضت شهر يونيو الماضي، بإدانة الناشط الحقوقي، نور الدين العواج، بالحبس النافذ سنتين .

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى نور الدين العواج تهم “إهانة المؤسسات الدستورية، وإهانة هيآت منظمة، والتحريض على ارتكاب جناية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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