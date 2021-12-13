بعد طلاقها منه.. شيرين: “لسة بحب حسام حبيب”

نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد الضجة التي اثارتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عقب آخر إطلالة لها و هي حليقة الشعر، عادت من جديد لتثير الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة و التي تفيد أنها لا زالت تكن مشاعر الحب لطليقها الفنان حسام حبيب.

و قالت الفنانة المصرية من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أنها بحاجة إلى “احتواء الناس لها” وتقديرهم، و أنها ليست بحاجة إلى مساعدة من أي شخص “عندي دكتور محمود مرسي وانا مش مريضة نفسية.. “.

و تابعت :”أنا لما خلفت كان عندي وسواس قهري وأنا بتعالج من الإفرازات الزايدة اللي بيفرزها مخي وبيكبر المواضيع ..وأنا لو مريضة نفسية هقول وأنا حبيت اتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا في حفلة إمبارح..”.

وأضافت في تعليقها على طليقها حسام حبيب: “انا لسه بحبه .. انا كده..”، و عن إمكانية الصلح بينها و بين حسام قالت :”معجزة ويكاد يكون مستحيل علشان اللي وصلنا له ده له تمن واندفع”.

و واصلت قائلة :”من الأول قلت العلاقة متنفعش وحسام راجل وسيد الرجالة والحتة الناقصة ناقصة في سننا والفرق بنا سنة واحدة، وواحدة مثلي اتجوزت 3 مرات كان لازم يبقي فيه على الأقل فرق 3 أو 4 سنين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0