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طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-13 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عموما باستمرار الطقس البارد نسبيا خلال الصباح والليل وذلك فوق المرتفعات والهضاب العليا.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل على سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع نزول قطرات متفرقة بالأطلسين الكبير والصغير وسفوحهم الشرقية، وتناثر حبات من الغبار فوق الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشرقي بكل من الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، و من الجنوب شرق المنطقة الشرقية و متقلبة الاتجاه عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و03 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و07 درجات بكل من شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و12 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 10 و16 درجة بالهضاب العليا الشرقية للأطلس ونواحيه المجاورة، وما بين 23 و 28 درجة داخل منطقة سوس و جنوب الأقاليم الصحراوية و ما بين 16 و22 درجة على العموم بباقي المناطق.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بين المهدية وسيدي إيفني، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وباقي السواحل الأخرى.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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